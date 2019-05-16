У Глушакова конфликт с Кононовым

Главный тренер «Спартака»конфликтовал с полузащитником, утверждает Sports.ru

53-летний специалист был недоволен поведением футболиста. Тренеру «Спартака» не нравится, когда у него за спиной что-то обсуждают, о чем он прямо заявил об этом команде.

В какой-то момент Кононов узнал, что Денис жалуется одноклубникам на его выбор состава. Глушакову не нравилось, что не играет Дмитрий Комбаров, который, по мнению капитана, сильнее Айртона.

При этом специалист не перевел конфликт в публичное поле, как это сделал бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.

В нынешнем сезоне премьер-лиги Глушаков забил три мяча в 18 играх за москвичей. 0