СМИ: «Барселона» не уволит Вальверде летом

Эрнесто Вальверде
globallookpress.com
По сведениям источника, за последние несколько дней специалист переговорил с президентом Хосепом Марией Бартомеу, а также с другими руководителями каталонского клуба, которые выразили ему поддержку.
Изменить позицию руководства может только отрицательный результат финального матча Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграет с «Валенсией».
В нынешнем сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, но в Лиге чемпионов в полуфинале проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4). 0