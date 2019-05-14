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    СМИ: «Барселона» не уволит Вальверде летом

    Барселона Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не будет отправлен в отставку по окончании сезона, сообщает Marca.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    По сведениям источника, за последние несколько дней специалист переговорил с президентом Хосепом Марией Бартомеу, а также с другими руководителями каталонского клуба, которые выразили ему поддержку.

    Изменить позицию руководства может только отрицательный результат финального матча Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграет с «Валенсией».

    В нынешнем сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, но в Лиге чемпионов в полуфинале проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4). 0

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