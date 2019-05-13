Туре не будет завершать карьеру футболиста

Бывший полузащитникопроверг информацию о завершении карьеры.

«Недавно насчет моего будущего произошла большая путаница. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и собираюсь играть несколько лет. Я заинтересован в том, чтобы получить тренерскую лицензию, но эта работа не то, о чём я сейчас думаю.

Сейчас я готов и сосредоточен, чтобы найти новый вызов и снова играть в футбол! Не переживайте, но когда придет момент, я сам официально объявлю о завершении карьеры!» — написал Туре в своем Twitter.

Напомним, что ранее Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника, заявил, что 35-летний футболист принял решение завершить карьеру и приступить к работе тренером. 0