«Реал» не рассчитывает на Наваса в следующем сезоне

Кейлор Навас
globallookpress.com
Как сообщили в программе El Chiringuito de Jugones, руководство «сливочных» проинформировало футболиста сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.
Ранее появилась информация, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером, а его сменщиком станет Андрей Лунин.
Навас выступает за «Реал» с 2014 года. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая чемпионство в Испании и три Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне костариканец провел всего девять матчей в чемпионате Испании. 0