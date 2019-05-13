«Реал» не рассчитывает на Наваса в следующем сезоне

Голкиперпокинет мадридский «Реал» по окончании сезона.

Как сообщили в программе El Chiringuito de Jugones, руководство «сливочных» проинформировало футболиста сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером, а его сменщиком станет Андрей Лунин.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая чемпионство в Испании и три Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне костариканец провел всего девять матчей в чемпионате Испании. 0