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    «Реал» не рассчитывает на Наваса в следующем сезоне

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    Голкипер Кейлор Навас покинет мадридский «Реал» по окончании сезона.

    Кейлор Навас
    Кейлор Навас

    Как сообщили в программе El Chiringuito de Jugones, руководство «сливочных» проинформировало футболиста сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

    Ранее появилась информация, что в «Реале» планируют сделать Тибо Куртуа основным голкипером, а его сменщиком станет Андрей Лунин.

    Навас выступает за «Реал» с 2014 года. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая чемпионство в Испании и три Лиги чемпионов.

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