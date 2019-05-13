Гвардиола: «Манчестер Сити» будет еще сильнее в следующем сезоне

Главный тренерпрокомментировал чемпионство своей команды и поделился ожиданиями от следующего розыгрыша английской Премьер-лиги.

«Мы должны поздравить "Ливерпуль" и поблагодарить их. Они заставляли нас поднимать нашу планку выше. Это невероятно, 98 очков, и пройти нога в ногу. Мы установили планку выше в прошлом сезоне, и "Ливерпуль" помог нам. Чтобы завоевать этот титул, мы должны были выиграть 14 матчей подряд и не потерять ни одного очка. Это самое сложное чемпионство в моей карьере, с большим отрывом.

Нужно принять правильные решения перед следующим сезоном. Мы должны стать лучше, потому что "Ливерпуль" точно останется в борьбе, и другие, полагаю, также будут прогрессировать. Но команда принимает этот вызов. И у меня есть ощущение, что мы будем еще сильнее в следующем сезоне», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл АПЛ два сезона подряд. 0