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    Гвардиола: «Манчестер Сити» будет еще сильнее в следующем сезоне

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал чемпионство своей команды и поделился ожиданиями от следующего розыгрыша английской Премьер-лиги.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Мы должны поздравить "Ливерпуль" и поблагодарить их. Они заставляли нас поднимать нашу планку выше. Это невероятно, 98 очков, и пройти нога в ногу. Мы установили планку выше в прошлом сезоне, и "Ливерпуль" помог нам. Чтобы завоевать этот титул, мы должны были выиграть 14 матчей подряд и не потерять ни одного очка. Это самое сложное чемпионство в моей карьере, с большим отрывом.

    Нужно принять правильные решения перед следующим сезоном. Мы должны стать лучше, потому что "Ливерпуль" точно останется в борьбе, и другие, полагаю, также будут прогрессировать. Но команда принимает этот вызов. И у меня есть ощущение, что мы будем еще сильнее в следующем сезоне», — цитирует Гвардиолу Goal.

    Напомним, «Манчестер Сити» выиграл АПЛ два сезона подряд. 0

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