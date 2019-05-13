В «Атлетико» опасаются перехода Гризманна в «Барселону»

Нападающий «Атлетико»может перейти в «Барселону» в межсезонье, утверждает Cadena SER.

По информации издания, «матрасники» знают о планах француза по переезду в Каталонию, поэтому надеются, что услышат о них напрямую от футболиста.

На этой неделе 28-летний игрок встретится с руководством мадридского клуба, чтобы обсудить свое будущее.

Ведущий программы Carrusel Deportivo Ману Карреньо также заявил, что люди из окружения Гризманна уверены в его переезде в «Барселону».

В 36 играх чемпионата Испании нынешнего сезона Гризманн забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. 0