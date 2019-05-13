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    В «Атлетико» опасаются перехода Гризманна в «Барселону»

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону» в межсезонье, утверждает Cadena SER.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    По информации издания, «матрасники» знают о планах француза по переезду в Каталонию, поэтому надеются, что услышат о них напрямую от футболиста.

    На этой неделе 28-летний игрок встретится с руководством мадридского клуба, чтобы обсудить свое будущее.

    Ведущий программы Carrusel Deportivo Ману Карреньо также заявил, что люди из окружения Гризманна уверены в его переезде в «Барселону».

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