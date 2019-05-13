Конте согласовал контракт с «Интером»

Антонио Конте
globallookpress.com
Сообщается, что стороны согласовали основные условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2023 года. Вскоре тренер и руководство клуба должны окончательно договориться, и контракт будет оформлен официально.
В борьбе за Конте «Интер» опередил «Рому» и «Милан», которые давно охотились за наставником.
Напомним, последним местом работы Конте был «Челси». В первый же сезон итальянец выиграл чемпионат Англии, но уже через год специалист был отправлен в отставку. 0