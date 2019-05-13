«Ювентус» выбирает между сохранением Аллегри и назначением Конте

Совет директороврассматривает два варианта развития ситуации с главным тренером команды на следующий сезон, передает Calciomercato.

По данным источника, совет директоров «бьянконери» выбирает между сохранением Массимилиано Аллегри и возвращением Антонио Конте.

У 51-летнего Аллегри есть поддержка со стороны президента «бьянконери» Андреа Аньелли, который предпочитает оставить итальянца в команде. При этом на специалиста претендует ПСЖ.

Другие функционеры туринского клуба Павел Недвед и Фабио Паратичи хотят, чтобы 49-летний Конте вернулся в «Ювентус». Окончательное решение пока не принято. 0