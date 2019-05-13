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    «Ювентус» выбирает между сохранением Аллегри и назначением Конте

    Ювентус Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Совет директоров «Ювентуса» рассматривает два варианта развития ситуации с главным тренером команды на следующий сезон, передает Calciomercato.

    Аллегри еще может остаться в «Юве»
    Аллегри еще может остаться в «Юве»

    По данным источника, совет директоров «бьянконери» выбирает между сохранением Массимилиано Аллегри и возвращением Антонио Конте.

    У 51-летнего Аллегри есть поддержка со стороны президента «бьянконери» Андреа Аньелли, который предпочитает оставить итальянца в команде. При этом на специалиста претендует ПСЖ.

    Другие функционеры туринского клуба Павел Недвед и Фабио Паратичи хотят, чтобы 49-летний Конте вернулся в «Ювентус». Окончательное решение пока не принято. 0

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