«Зенит» — ЦСКА: названы стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Нету, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Нобоа, Мак, Ригони, Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Бийол.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Магнуссон, Щенников.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» с 58 очками лидирует в РПЛ и досрочно стал чемпионом. ЦСКА с 45 баллами идет на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ. 0