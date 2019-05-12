«Зенит» — ЦСКА: названы стартовые составы команд

«Газпром Арена»
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«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Нету, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Нобоа, Мак, Ригони, Заболотный.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Бийол.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Магнуссон, Щенников.
Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит» с 58 очками лидирует в РПЛ и досрочно стал чемпионом. ЦСКА с 45 баллами идет на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ. 0