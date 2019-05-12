ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ВильяФутбольные иконы в закате. Они забыты, но все еще играют
  • 18:00
    • Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании», Квят — девятый
  • 15:22
    • Россия крупно обыграла Австрию на ЧМ-2019
  • 14:45
    • Защитник «Ливерпуля» признан игроком сезона АПЛ
  • 12:12
    • Умер олимпийский чемпион по хоккею Ионов
  • 11:57
    • ПСЖ сделал предложение «МЮ» по де Хеа
    Все новости спорта

    «Зенит» — ЦСКА: названы стартовые составы команд

    РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА Календарь РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «Газпром Арена»
    «Газпром Арена»

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Рыбиков, Нету, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Нобоа, Мак, Ригони, Заболотный.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Бийол.

    Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Магнуссон, Щенников.

    Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

    «Зенит» с 58 очками лидирует в РПЛ и досрочно стал чемпионом. ЦСКА с 45 баллами идет на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях
  • 01:08
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — ЦСКА
  • 1.80
  • Сегодня в 19:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли ЦСКА зенитовцам празднование чемпионства?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Останется ли «Айнтрахт» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Айнтрахт» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Зацепится ли «Райо» за соломинку?
  • «Райо Вальекано» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 6.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дмитрий Аленичев Футбол «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровняхРеакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Енисеем» 01:080
  • 17:12
    • Емельяненко задержан за распитие алкоголя в общественном месте
  • 14:15
    • «Ювентус» представил форму на новый сезон
  • 11:13
    • ПСЖ и «МЮ» претендуют на полузащитника «Эвертона»
    Фред Футбол 10 футболистов, которые провалились в АПЛ в этом сезонеФред, Насри и другие игроки, которые пришли в АПЛ и не оправдали ожиданий Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Финал чемпионской битвы «Ливерпуля» и «Ман Сити»
  • 2.95
    •
  • 18:21
    • «Удинезе» и «Эмполи» одержали выездные победы в Серии А
  • 18:10
    • «Ренн» в меньшинстве упустил победу над «Генгамом»
  • 17:51
    • «Зенит» — ЦСКА: названы стартовые составы команд
    Бенедикт Хеведес Футбол РПЛ. Ничья «Ростова» и «Динамо», «Локомотив» разгромил «Рубин», «Енисей» вылетел в ФНЛОбзор матчей 28-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 18:380
  • 08:44
    • «Сан-Хосе» повел в серии с «Сент-Луисом»
  • 08:27
    • Каннонье быстро одолел Андерсона Силву на UFC 237
  • 08:12
    • Циципас обыграл Надаля и стал вторым финалистом Мадрида
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие