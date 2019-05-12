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    Вальверде не планирует увольняться из «Барселоны»

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что руководство клуба его поддерживает.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    После поражения каталонцев от «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов появились слухи о возможном увольнении тренерского штаба команды.

    «У меня есть силы, чтобы пережить эту ситуацию и продолжить работу. Я уже общался с президентом клуба Бартомеу и сейчас чувствую поддержку с его стороны.

    Клуб в целом меня поддерживает. Понимаю, что после такого результата появляются такие слухи и комментарии, но не стоит слишком остро реагировать на ситуацию. Паника здесь не поможет», — цитирует Вальверде AS. 0

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