Вальверде не планирует увольняться из «Барселоны»

Главный тренеруверен, что руководство клуба его поддерживает.

После поражения каталонцев от «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов появились слухи о возможном увольнении тренерского штаба команды.

«У меня есть силы, чтобы пережить эту ситуацию и продолжить работу. Я уже общался с президентом клуба Бартомеу и сейчас чувствую поддержку с его стороны.

Клуб в целом меня поддерживает. Понимаю, что после такого результата появляются такие слухи и комментарии, но не стоит слишком остро реагировать на ситуацию. Паника здесь не поможет», — цитирует Вальверде AS. 0