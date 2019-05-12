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    «Уотфорд» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Вест Хэм Календарь АПЛ
    В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Уотфорд» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Жерар Деулофеу, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Хосе Холебас, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу, Роберто Перейра.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Фабиан Бальбуэна, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Мануэль Лансини, Марк Ноубл, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артур Масуаку, Майкл Антонио, Деклан Райс.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Уотфорд» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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