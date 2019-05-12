Уотфорд — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Уотфорд»: Жерар Деулофеу, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Хосе Холебас, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу, Роберто Перейра.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Фабиан Бальбуэна, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Мануэль Лансини, Марк Ноубл, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артур Масуаку, Майкл Антонио, Деклан Райс.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Уотфорд» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0