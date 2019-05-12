Тоттенхэм — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Кайл Уолкер-Питерс, Мусса Сиссоко, Фернандо Льоренте, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Бен Дэвис.
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Курт Зума, Гилфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Лука Динь, Йерри Мина, Дженк Тосун, Идрисса Гейе, Морган Шнейдерлен, Бернард.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Тоттенхэм» 2:6 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0