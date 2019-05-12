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    «Спартак» — «Уфа»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Спартак — Уфа: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.05.2019)

    РПЛ Футбол России Спартак Уфа Календарь РПЛ
    В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Спартак» — «Уфа».

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    Последний матч между собой: «Уфа» — «Спартак» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спартак»).

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