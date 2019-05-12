Саутгемптон — Хаддерсфилд Таун. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Джек Стивенс, Шейн Патрик Лонг, Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Райан Бертранд, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ангус Ганн, Ян Беднарек, Янн Валери.
«Хаддерсфилд Таун»: Томми Смит, Теренс Конголо, Джонатан Хогг, Жуниньо Бакуна, Аарон Муй, Joel Coleman, Карлан Ахирни-Грант, Исаак Мбенза, Алекс Притчард, Кристофер Шиндлер, Йон Станкович.
Предыдущий матч соперников: «Хаддерсфилд Таун» — «Саутгемптон» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 1:0. 0