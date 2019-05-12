Паредес хочет вернуться в «Зенит»

Бывший футболистготов вернуться в Санкт-Петербург.

Как заявил комментатор Геннадий Орлов, агент полузащитника уже связывался с менеджерами «сине-бело-голубых».

«Леандро Паредес — абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирал карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из "Зенита", и сам клуб ему был до лампочки. "Зенит" оформил сделку века, выручив за него более 40 млн евро.

Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в "Зенит" и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет», — цитирует Орлова «Бизнес Online».

Отмечается, что главный тренер парижан Томас Тухель выразил разочарование Паредесом, а футболисты «красно-синих» считают, что аргентинец не соответствует уровню команды.

Напомним, в зимнее трансферное окно Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита» за 47 миллионов евро. 0