Манчестер Юнайтед — Кардифф Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Крис Смоллинг, Джесси Лингард, Андреас Перейра, Эшли Янг, Диогу Далот, Скотт МакТоминай, Mason Greenwood.
«Кардифф Сити»: Нил Этеридж, Ли Пелтье, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Бруно Экеле, Кеннет Зохоре, Джош Мёрфи, Бобби Рид, Леандро Бакуна, Арон Гуннарссон, Натаниэл Мендес-Лейнг.
Предыдущий матч соперников: «Кардифф Сити» — «Манчестер Юнайтед» 1:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0