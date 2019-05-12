Ливерпуль — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Ливерпуль»: Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Садио Мане, Мохамед Салах, Алисон, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд.
«Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Диогу Жота, Jonny Castro, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 2:1. 0