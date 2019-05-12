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    «Лилль» — «Бордо»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Лилль — Бордо: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.05.2019)

    Лига 1 Футбол Франции Лилль Бордо Календарь Лиги 1
    В 18:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Лилль» — «Бордо».

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    Последний матч между собой: «Бордо» — «Лилль» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Лилль»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лилль» — «Бордо». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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