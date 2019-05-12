Лестер — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Джонни Эванс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Рикарду Перейра, Гарри Магуайр, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Хамза Чодури.
«Челси»: Маркос Алонсо, Жоржиньо, Росс Баркли, Гонсало Игуаин, Педро Родригес, Рубен Лофтус-Чик, Вилли Кабальеро, Давиде Дзаппакоста, Виллиан, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Лестер» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 0:1. 0