Фулхэм — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Фулхэм»: Райан Сесеньон, Калум Чемберс, Александр Митрович, Томас Кейрни, Флойд Айте, Максим Ле Маршан, Сайрус Кристи, Джо Брайан, Серхио Рико, Alfie Mawson, Андре Замбо Ангисса.
«Ньюкасл»: Пол Дамметт, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Джонджо Шелви, Хосе Рондон, Мохамед Диаме, Мэтт Ритчи, Мартин Дубравка, Айзак Хэйден, Айосе Перес, Кристиан Атсу.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Фулхэм» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Фулхэм» со счетом 3:0. 0