Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Кабрера, Шейн Даффи, Льюис Данк, Бирам Кайал, Ив Биссума, Антони Кнокар, Паскаль Гросс, Алиреза Джаханбакш, Гленн Мюррей, Бернардо.
«Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Vincent Kompany, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро, Эмерик Лапорт, Бернарду Силва, Давид Сильва, Рияд Марез, Эдерсон, Александр Зинченко.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 1:3. 0