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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».

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    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Кабрера, Шейн Даффи, Льюис Данк, Бирам Кайал, Ив Биссума, Антони Кнокар, Паскаль Гросс, Алиреза Джаханбакш, Гленн Мюррей, Бернардо.

    «Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Vincent Kompany, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро, Эмерик Лапорт, Бернарду Силва, Давид Сильва, Рияд Марез, Эдерсон, Александр Зинченко.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 1:3. 0

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