Бёрнли — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.05.2019)

Составы команд:
«Бёрнли»: Том Хитон, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джек Корк, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эшли Барнс, Крис Вуд, Джеффри Хендрик, Эшли Вествуд, Дуайт Макнил.
«Арсенал»: Мохамед Эль-Ненни, Генрих Мхитарян, Штефан Лихтштайнер, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Айуоби, Начо Монреаль, Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Константинос Мавропанос, Маттео Гюэндузи, Joe Willock.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Бёрнли» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 0:1. 0