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    Шунич: Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад

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    Защитник московского «Динамо» Тони Шунич заявил, что будет рад продолжить выступать за «бело-голубых» в следующем сезоне.

    Тони Шунич
    Тони Шунич

    «Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если предложение от "Динамо" поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается.

    Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить — впереди у нашей команды еще два матча в чемпионате России», — цитируют Шуньича «Известия».

    Действующий контракт боснийца с московской командой истекает уже ближайшим летом. В текущем сезоне он провел 27 матчей в составе «Динамо» и забил один гол. Он перешел в московскую команду из немецкого «Штутгарта» в 2017 году. 0

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