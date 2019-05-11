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    Рахимов: Нужно было сохранять концентрацию и доигрывать все эпизоды

    Ахмат Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Замена в перерыве? У Силвы проблемы с задней поверхностью бедра, мы не стали рисковать, пришлось менять.

    В этой позиции мы потеряли еще креатив, отсюда многие моменты, которые происходили во втором тайме.

    Но если говорить в целом о матче, то мы играли фазами. Игра не дала такой целостности, потому то не было одного уровня.

    Где-то мы сами себе выдумывали, хотя по игре можно было вести и 2:0, и 3:0. Нужно было просто сохранять концентрацию и доигрывать все эпизоды, а так мы сами себе создаем такие нервные ситуации.

    У Шимански тоже достаточно много брака было, но он старался очень, выполнял очень большой объем работы», — сказал Рахимов в эфире канала «Матч Премьер». 0

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