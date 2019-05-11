Трабукки: У Карреры была проблема с Глушаковым, он просил отдать его в аренду

Футбольный агент, рассказал о конфликте бывшего главного тренера «Спартака»с хавбеком красно-белых

Напомним, Каррера отправил Глушакова в дубль после того, как хавбек поставил лайк под публикацией известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшей критический комментарий в адрес итальянского специалиста.

«Во-первых, хочу сказать, что у Массимо не было никаких проблем с другими футболистами. Была проблема с Глушаковым.

Когда Каррера просил: "Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается", клуб сказал: "Нет, работай с ним". В этом и вся проблема.

Зная Массимо, если он принял такое решение — у него были на то причины. Как его друг скажу, что он очень переживал, это было непросто.

Он непросто пришел к решению временно убрать Глушакова, отдать в аренду, но у него были для этого хорошие причины», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч премьер».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны. 0