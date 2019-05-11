Божович: Трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал поражение отв матче 28-го тура РПЛ (1:2).

«Игра получилась интересной. Было много голевых моментов. У "Ахмата" их было больше. Очень трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча.

Когда мы забили гол в раздевалку, я думал, что это пойдет нам на пользу. Но во втором тайме у "Ахмата" были еще моменты, чтобы забить. Так что все справедливо.

Травмы лидеров влияют, но не надо отговорок. Сегодня на поле были лучшие игроки. У меня нет претензий к их желанию в игре», — сказал Божович клубной пресс-службе. 0