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    Божович: Трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча

    Крылья Советов Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 28-го тура РПЛ (1:2).

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    «Игра получилась интересной. Было много голевых моментов. У "Ахмата" их было больше. Очень трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча.

    Когда мы забили гол в раздевалку, я думал, что это пойдет нам на пользу. Но во втором тайме у "Ахмата" были еще моменты, чтобы забить. Так что все справедливо.

    Травмы лидеров влияют, но не надо отговорок. Сегодня на поле были лучшие игроки. У меня нет претензий к их желанию в игре», — сказал Божович клубной пресс-службе. 0

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