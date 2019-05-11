ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фред10 футболистов, которые провалились в АПЛ в этом сезоне
  • 23:24
    • Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Фиорентиной»
  • 22:52
    • «Монако» проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета
  • 21:59
    • Бертенс выиграла турнир в Мадриде, одолев Халеп
  • 21:35
    • «Лацио» на выезде обыграл «Кальяри»
  • 20:24
    • Джокович ждет Надаля в финале турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    «Атлетико» — «Севилья»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Испании

    Примера Футбол Испании Атлетико Севилья Календарь Примеры
    «Атлетико» и «Севилья» встретятся в 37 туре испанской Примеры. Выяснять, кто сильнее, команды будут в Мадриде на «Ванда Метрополитано». В 19:30 главный арбитр матча должен дать сигнал о начале встречи.

    Альваро Мората
    Альваро Мората

    «Матрасники» идут к тому, чтобы стать серебряным призером Примеры. В Лигу чемпионов команда попала напрямую, поэтому одна из главных задач выполнена. Теперь остается с честью завершить сезон. Шансов, на то, что «Реал» с его 68 очками обойдет «Атлетико» нет, поскольку даже при равенстве набранных баллов «красно-бело-синие» будут лучше по показателю разницы мячей.

    «Севилья» всеми силами цепляется за возможность участвовать в еврокубках в следующем сезоне. На данный момент «андалусийцы» имеют 55 очков, и находится команда на 6 строчке, которая гарантирует место лишь в квалификационном раунде Лиги Европы. Однако у гостей есть возможность подняться выше. С «Валенсией» у «севильцев» равное количество баллов. Кроме того, отставание от четвертого «Хетафе» составляет 3 пункта. Это значит, что шансы на ЛЧ у клуба из Севильи еще есть.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В «Атлетико» букмекеры верят больше, чем в «Севилью» — 2.02 на победу «матрасников» и 3.74 дают на успех коллектива из Андалусии.

    Солидарны с букмекерами и представители LiveSport.Ru. Они даже сделали прогноз на этот поединок, коэффициент которого составляет 3.75.

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Севилья» можно будет посмотреть на сайте LiveCup.Run. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучшие свободные агенты лета 2019. Символическая сборная
  • 08/05/2019 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид
  • 1.70
  • Завтра в 19:30
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сан-Хосе» должен стартовать победой в серии с «Сент-Луисом»
  • «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Россия одержит разгромную победу над Австрией
  • Россия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • От США и Франции можно ждать результативную игру
  • США — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей Уроки большинства. Россия на классе обыграла НорвегиюЗабросив три шайбы в большинстве, сборная России с помощью дубля Евгения Дадонова без проблем одолела Норвегию Вчера в 19:290
  • 18:26
    • Дубль Мбенга принес «Ахмату» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:03
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
  • 15:59
    • «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ
    Лукас Моура Футбол Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧЧетыре лучших и четыре худших игрока безумной полуфинальной стадии главного клубного турнира Европы Вчера в 16:490
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Бавария» сегодня чемпионом?
  • 3.48
    •
  • 23:15
    • Плаза: Не выбрасываем белый флаг в противостоянии с ЦСКА
  • 23:12
    • «Атлетико» — «Севилья»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Испании
  • 22:48
    • «Зенит» — ЦСКА: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России
    Трент Александер-Арнольд Футбол Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей Вчера в 15:340
  • 18:13
    • «Аталанта» обыграла «Дженоа»
  • 17:32
    • «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ
  • 13:53
    • Официально: Эррера покинет «МЮ» после окончания сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие