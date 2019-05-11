«Атлетико» — «Севилья»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Испании

встретятся в 37 туре испанской Примеры. Выяснять, кто сильнее, команды будут в Мадриде на «Ванда Метрополитано». В 19:30 главный арбитр матча должен дать сигнал о начале встречи.

«Матрасники» идут к тому, чтобы стать серебряным призером Примеры. В Лигу чемпионов команда попала напрямую, поэтому одна из главных задач выполнена. Теперь остается с честью завершить сезон. Шансов, на то, что «Реал» с его 68 очками обойдет «Атлетико» нет, поскольку даже при равенстве набранных баллов «красно-бело-синие» будут лучше по показателю разницы мячей.

«Севилья» всеми силами цепляется за возможность участвовать в еврокубках в следующем сезоне. На данный момент «андалусийцы» имеют 55 очков, и находится команда на 6 строчке, которая гарантирует место лишь в квалификационном раунде Лиги Европы. Однако у гостей есть возможность подняться выше. С «Валенсией» у «севильцев» равное количество баллов. Кроме того, отставание от четвертого «Хетафе» составляет 3 пункта. Это значит, что шансы на ЛЧ у клуба из Севильи еще есть.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В «Атлетико» букмекеры верят больше, чем в «Севилью» — 2.02 на победу «матрасников» и 3.74 дают на успех коллектива из Андалусии.

Солидарны с букмекерами и представители LiveSport.Ru. Они даже сделали прогноз на этот поединок, коэффициент которого составляет 3.75.

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Севилья» можно будет посмотреть на сайте LiveCup.Run. 0