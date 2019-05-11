Аленичев: «Краснодар» мог забить и больше

Главный тренерпрокомментировал разгромное поражение от, после которого красноярцы лишились шансов сохранить прописку в РПЛ.

«Проиграли, потому что футболисты "Краснодара" обладают большим мастерством, чем наши игроки. "Краснодар" мог забить и больше, учитывая сколько моментов они имели. То что Саша Зотов получил травму — это плохо, но я думаю ничего не поменялось бы, если он остался в игре. Его замена никак не повлияла бы на окончательный результат матча», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

«Оставшиеся две встречи нужно сыграть ради болельщиков. Ну и постараться отстоять свое имя, имя команды», — добавил Аленичев.

Напомним, «Енисей» проиграл со счетом 0:4. 0