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    Аленичев: «Краснодар» мог забить и больше

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    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара», после которого красноярцы лишились шансов сохранить прописку в РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «Проиграли, потому что футболисты "Краснодара" обладают большим мастерством, чем наши игроки. "Краснодар" мог забить и больше, учитывая сколько моментов они имели. То что Саша Зотов получил травму — это плохо, но я думаю ничего не поменялось бы, если он остался в игре. Его замена никак не повлияла бы на окончательный результат матча», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

    «Оставшиеся две встречи нужно сыграть ради болельщиков. Ну и постараться отстоять свое имя, имя команды», — добавил Аленичев.

    Напомним, «Енисей» проиграл со счетом 0:4. 0

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