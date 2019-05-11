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    Дубль Мбенга принес «Ахмату» победу над «Крыльями Советов»

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Грозненцы разыграли угловой, прошла подача в штрафную «Крыльев», Аблай Мбенг опередил опекуна и головой переправил мяч в дальний угол.

    На 42-й минуте «Ахмат» удвоил счет. Исмаэл сделал классную передачу вразрез, Мбенг выскочил один на один и пробил мимо Рыжикова.

    Спустя две минуты самарцы заработали стандарт на левом фланге. Зиньковский навесил в штрафную, Бурлак опередил Нижича и головой переправил мяч в сетку ворот «Ахмата».

    «Ахмат» вышел на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков, «Крылья» идут на 13-м месте (28), находясь в зоне переходных матчей.

    18 мая «Ахмат» сыграет на выезде с ЦСКА, «Крылья Советов» в тот же день примут «Спартак».

    РПЛ. 28-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (2:1)
    Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 42 (2:0). Бурлак, 44 (2:1)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 76)Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. Иванов, 90+4
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