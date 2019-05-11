«Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

Грозненскийодержал домашнюю победу над самарскими(2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Грозненцы разыграли угловой, прошла подача в штрафную «Крыльев», Аблай Мбенг опередил опекуна и головой переправил мяч в дальний угол.

На 42-й минуте «Ахмат» удвоил счет. Исмаэл сделал классную передачу вразрез, Мбенг выскочил один на один и пробил мимо Рыжикова.

Спустя две минуты самарцы заработали стандарт на левом фланге. Зиньковский навесил в штрафную, Бурлак опередил Нижича и головой переправил мяч в сетку ворот «Ахмата».

«Ахмат» вышел на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков, «Крылья» идут на 13-м месте (28), находясь в зоне переходных матчей.

18 мая «Ахмат» сыграет на выезде с ЦСКА, «Крылья Советов» в тот же день примут «Спартак».