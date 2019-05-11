«Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
«Крылья Советов»
Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Грозненцы разыграли угловой, прошла подача в штрафную «Крыльев», Аблай Мбенг опередил опекуна и головой переправил мяч в дальний угол.
На 42-й минуте «Ахмат» удвоил счет. Исмаэл сделал классную передачу вразрез, Мбенг выскочил один на один и пробил мимо Рыжикова.
Спустя две минуты самарцы заработали стандарт на левом фланге. Зиньковский навесил в штрафную, Бурлак опередил Нижича и головой переправил мяч в сетку ворот «Ахмата».
«Ахмат» вышел на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков, «Крылья» идут на 13-м месте (28), находясь в зоне переходных матчей.
18 мая «Ахмат» сыграет на выезде с ЦСКА, «Крылья Советов» в тот же день примут «Спартак».
РПЛ. 28-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (2:1)
Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 42 (2:0). Бурлак, 44 (2:1)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 76)Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. Иванов, 90+4