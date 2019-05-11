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    «Ахмат» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

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    «Ахмат» и «Крылья Советов» назвали составы на матч 28-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 11 мая.

    Олег Иванов
    Олег Иванов

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл, Шиманьски, Вье Аблае.

    Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Балай.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.

    Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Киселёв, Антон.

    Встреча начнется в 16:30 мск. Главный арбитр матча — Михаил Вилков.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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