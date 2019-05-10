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    «Сент-Этьен» — «Монпелье»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Сент-Этьен — Монпелье: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.05.2019)

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Монпелье Календарь Лиги 1
    В 21:45 в Лиге 1 начнётся матч «Сент-Этьен» — «Монпелье».

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    Последний матч между собой: «Монпелье» — «Сент-Этьен» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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  • Прогноз
  • «Сент-Этьен» — «Монпелье»
  • 2.18
  • Сегодня в 21:45
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