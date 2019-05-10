Подберезкин: Не знал, что у меня желтая карточка, иначе не фолил бы

Полузащитник «Рубина»прокомментировал результат встречи 28-го тура чемпионата России с(0:4).

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за свою игру. Что касается удаления, я честное слово не знал, что у меня была желтая карточка в первом тайме.

Иначе я бы, конечно, не фолил в этом моменте. Это был ненужный пенальти, и плохое начало матча.

Дальше было уже тяжело отыграться, хотя мы имели моменты и подходы к воротам соперника. Но бывают и такие матчи.

Мы стараемся показывать хорошую игру, но сейчас все соперники очень сильные, они борются за места, поэтому каждый матч очень важен для нас.

Мы неплохо сыграли со "Спартаком" и "Оренбургом", но бывают и такие матчи, как сегодня с "Локомотивом", и их нужно просто пережить и сделать выводы из наших ошибок.

Насколько для "Рубина" будет трагедией попадание в переходные матчи? Надеемся, что такого не случится. Надо обыгрывать дома "Анжи", да и с "Краснодаром" можно играть.

Мы настраиваемся только на победу в этих встречах, а не смотрим на переходные матчи.

Надо повтор эпизода с пенальти посмотреть. Мне показалось, что там была борьбы. Возможно, я задел локтем соперника. Точно не могу сказать», — приводит слова игрока «Советский Спорт». 0