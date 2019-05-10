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    «Оренбург» и «Урал» победителя не выявили

    «Оренбург» — «Урал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Артем Галаджан
    Артем Галаджан

    Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:2.

    Гости вышли вперед на 51-й минуте благодаря автоголу Адесойе Ойеволе, который небрежно сыграл в своей штрафной площади.

    Хозяева отыгрались на 72-й минуте. Рикарду Алвеш сделал скидку на Джордже Деспотовича, тот выполнил передачу в касание на Алексея Сутормина, который опередил защитника и пробил чуть правее центра. Ярослав Годзюр до мяча дотронулся, но не смог остановить его полет.

    За три минуты до окончания основного времени «газовики» получили минимальный перевес. Виталий Шахов после подачи со штрафного перевел мяч от лицевой в центр вратарской, откуда Артем Галаджан головой переправил мяч в угол.

    И все же в компенсированное время «шмели» восстановили паритет. Отман Эль-Кабир со штрафного на фланге подал в район вратарской, Павел Погребняк выиграл позицию и головой подправил мяч под дальнюю штангу.

    РПЛ. 28-й тур
    «Оренбург» — «Урал» — 2:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — 51, автогол Ойеволе, 1:1 — 72 Сутормин, 2:1 — 87 Галаджан, 2:2 — 90+6 Погребняк«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Малых, Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Рикарду Алвеш (Галаджан, 75), Мишкич, Попович, Терехов, Деспотович (Кулишев, 86), Сутормин«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страннберг, Кулаков, Поляков, Бикфалви, Емельянов (Фидлер, 80), Бумаль, Эль-Кабир, Араторе (Егорычев, 66), Панюков (Погребняк, 78)Предупреждения: Араторе (42), Терехов (55), Малых (60), Мишкич (65), Галаджан (90+4), Попович (90+6)

    В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место (37 очков), а «Урал» — 11-е (34 очка). 0

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