Мещеряков: Смолов очень поможет «Локомотиву»

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал победу в домашнем матче 28-го тура РПЛ над(4:0) и рассказал о контракте нападающего

«Не ожидал, что выиграем так легко. С "Рубином" матчи проходят тяжело. И в Кубке было тяжело, и в Казани в чемпионате.

Сыграли свою роль два быстрых гола, что вынудило соперника раскрыться. Хорошо сегодня сыграла защита.

Второе место? Не думаем об этом. Нельзя загадывать, потому что сразу случается что-то не то. За Хвичу сегодня рад, что он забил. Надеюсь, продолжит так эффективно.

Что же до Смолова, то мы всегда знали, что он квалифицированный игрок. Ему просто не везло.

Сегодня он классно открылся, забил. В ближайшее и не в ближайшее время он очень поможет. У Федора действующий контракт», — сказал Мещеряков изданию «Спорт-Экспресс». 0