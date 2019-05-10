«Локомотив» — «Рубин»: счет матча 4:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над казанским(4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

Уже на 3-й минуте был назначен пенальти в ворота «Рубина» — Подберёзкин выставил локоть и на скорости влетел в Алексея Миранчука. Реализовал одиннадцатиметровый Антон Миранчук.

На 10-й минуте Жемалетдинов совершил рывок по правому флангу и прострелил в центр штрафной, Федор Смолов опередил опекуна и расстрелял нижний угол ворот.

«Рубин» остался в меньшинстве на 55-й минуте — Подберёзкин в центре поля сбил Алексей Миранчука, сорвав атаку москвичей и получил вторую желтую карточку.

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Счет стал крупным на 73-й минуте. Алексей Миранчук с углового навесил во вратарскую, Гжегож Крыховяк выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч под перекладину.

На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива» — прошла подача в штрафную, а Рыбусь придержал руками Цаллагова.

Но Игорь Коновалов не реализовал пенальти. Он пробил несильно низом, но мяч прошёл рядом со штангой, а Гилерме завалился в противоположную сторону.

На 87-й минуте Антон Миранчук прорвался по центру и сделал передачу в штрафную, Хвича Кварцхелия выскочил один на один и пробил мимо вратаря «Рубина».

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«Локомотив» набрал 52 очка и остался вторым в таблице РПЛ. «Рубин» с 35 баллами занимает десятое место.