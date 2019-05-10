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    «Локомотив» в большинстве разгромил «Рубин»

    «Локомотив» — «Рубин»: счет матча 4:0, обзор голов

    РПЛ Футбол России Рубин Локомотив Календарь РПЛ
    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над казанским «Рубином» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 3-й минуте был назначен пенальти в ворота «Рубина» — Подберёзкин выставил локоть и на скорости влетел в Алексея Миранчука. Реализовал одиннадцатиметровый Антон Миранчук.

    На 10-й минуте Жемалетдинов совершил рывок по правому флангу и прострелил в центр штрафной, Федор Смолов опередил опекуна и расстрелял нижний угол ворот.

    «Рубин» остался в меньшинстве на 55-й минуте — Подберёзкин в центре поля сбил Алексей Миранчука, сорвав атаку москвичей и получил вторую желтую карточку.

    Календарь и таблица РПЛ

    Счет стал крупным на 73-й минуте. Алексей Миранчук с углового навесил во вратарскую, Гжегож Крыховяк выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч под перекладину.

    На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива» — прошла подача в штрафную, а Рыбусь придержал руками Цаллагова.

    Но Игорь Коновалов не реализовал пенальти. Он пробил несильно низом, но мяч прошёл рядом со штангой, а Гилерме завалился в противоположную сторону.

    На 87-й минуте Антон Миранчук прорвался по центру и сделал передачу в штрафную, Хвича Кварцхелия выскочил один на один и пробил мимо вратаря «Рубина».

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    «Локомотив» набрал 52 очка и остался вторым в таблице РПЛ. «Рубин» с 35 баллами занимает десятое место.

    РПЛ. 28-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 4:0 (2:0)
    Голы: Ант.Миранчук, 3 — с пенальти (1:0). Смолов, 10 (2:0). Крыховяк, 73 (3:0). Кварацхелия, 87 (4:0)Нереализованный пенальти: Иг.Коновалов, 83 (мимо)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев (Идову, 90), Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Лапшов, 88), Рыбус, Ал.Миранчук (Кварацхелия, 78), Крыховяк, Жемалетдинов, Ант.Миранчук, Смолов«Рубин» (Казань): Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Устинов, 74), Подберезкин, Башкиров (Могилевец, 74), Иг.Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов, 78)Предупреждения: Подберезкин, 3. Жемалетдинов, 66. Сагитов, 79. Рыбус, 82Удаление: Подберезкин, 55
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