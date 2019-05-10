Карпин: Перед игрой мы не думали о ничьей, рассчитывали на победу

Валерий Карпин
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«Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит.
Перед игрой мы не думали о ничьей, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья — хороший результат.
У Паршивлюка повреждение плеча, у Сигурдарсона сотрясение после полученного удара.
Насколько серьезная травма у Еременко? У него повреждение плеча, получил на тренировке.
Я не доктор, чтобы сказать, сыграют ли травмированные с "Локомотивом". Обследования еще не было. На глаз не могу определить», — передает слова Карпина Sport24.ru. 0