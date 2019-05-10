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    Иванов попросил больше не ставить Еськова на матчи «Урала»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу арбитра Алексея Еськова на матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Ну что это такое?! Что опять началось? Мы ведем 1:0, нам забивают гол. Да в том эпизоде было 2 офсайда! 2 понимаете? И мяч все равно засчитали... Второй гол "Оренбурга" забит со штрафного, которого и близко не было!

    Два непонятных гола. При этом признаю, что в концовке мы сравняли со штрафного, который не следовало назначать... Не спорю. Но если отбросить три результативные ошибки бригады Еськова, тогда, получается, мы выиграли — 1:0! Я и раньше просил не назначать Еськова на наши игры.

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    • А его ставят... Я не могу утверждать, что он судил предвзято. Но возможно ему тяжело психологически судить "Урал". Он боится ошибиться с учетом предыдущих игр... И в итоге ошибается! Так что я прошу больше его на наши игры не ставить», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0

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