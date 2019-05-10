«Динамо» — «Ростов»: счет матча 0:0

Сергей Песьяков
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Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 0:0.
«Бело-голубые» владели преимуществом во втором тайме, однако упустили свои моменты у ворот Сергея Песьякова.
Незадолго до завершения матча серьезную травму получил Рагнар Сигурдссон, которого унесли с поля на носилках. Из-за этого «желто-синие» доигрывали встречу в меньшинстве.
РПЛ. 28-й тур
«Динамо» — «Ростов» — 0:0 (0:0)
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Жоаозиньо (Грулев, 60), Тетте, Мигел Кардозу, Юсупов, Луценко, Панченко (Марков, 68)«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Мевля (Шомуродов, 71), Сигурдссон, Паршивлюк (Плиев, 20), Зуев (Калачев, 46), Гацкан, Щадин, Норманн, Ионов, Сигурдарсон
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает седьмое место (38 очков), а «Динамо» — 12-е (31 очко). 0