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    «Динамо» и «Ростов» голов не забили

    «Динамо» — «Ростов»: счет матча 0:0

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    «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Песьяков
    Сергей Песьяков

    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 0:0.

    «Бело-голубые» владели преимуществом во втором тайме, однако упустили свои моменты у ворот Сергея Песьякова.

    Незадолго до завершения матча серьезную травму получил Рагнар Сигурдссон, которого унесли с поля на носилках. Из-за этого «желто-синие» доигрывали встречу в меньшинстве.

    РПЛ. 28-й тур
    «Динамо» — «Ростов» — 0:0 (0:0)
    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Жоаозиньо (Грулев, 60), Тетте, Мигел Кардозу, Юсупов, Луценко, Панченко (Марков, 68)«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Мевля (Шомуродов, 71), Сигурдссон, Паршивлюк (Плиев, 20), Зуев (Калачев, 46), Гацкан, Щадин, Норманн, Ионов, Сигурдарсон

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает седьмое место (38 очков), а «Динамо» — 12-е (31 очко). 0

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