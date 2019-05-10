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    «Анжи» — «Арсенал Тула»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Анжи — Арсенал Тула (10.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    РПЛ Футбол России Анжи Арсенал Тула Календарь РПЛ
    В 16:30 в РФПЛ начнётся матч «Анжи» — «Арсенал Тула».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Анжи» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Арсенал Тула»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Анжи» — «Арсенал Тула». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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