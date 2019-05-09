«Локомотив» — «Рубин»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России

На «РЖД Арена» московскийпримет казанскийв рамках 28 тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» уже стал чемпионом России, поэтому «Локомотиву» остается только бороться за вторую строчку, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. На данный момент хозяева имеют 2-очковый отрыв от ближайшего преследователя, коим является «Краснодар». В прошлый раз «Локо» потерпел первое поражение за последние 13 матчей. В этот раз права на ошибку у «железнодорожников» нет.

«Рубин» в случае победы может иметь шансы на 7 место, поскольку в середине турнирной таблице сейчас все очень плотно. Но вот до желаемой 6 строчки уже не достать. Гостям главное не приблизиться к переходной зоне, которая находится в 7 баллах от «казанцев».

Все прогнозы на РПЛ

Букмекерские конторы выставили «Локомотив» фаворитом, дав на его победу коэффициент 1.55. «Рубин» получил коэф 7.26.

Сайт LiveSport.Ru в очередной раз приготовил прогноз, в этот раз уже на матч «Локомотив» — «Рубин». Любителям ставок предлагается два исхода за 1.65 и 1.90.

Прямая трансляция этой встречи будет вестись на телеканале Матч! Премьер, а также на сайте LiveCup.Run. 0