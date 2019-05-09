Эриксен: Очень жаль «Аякс»

Полузащитникпосле победы надв ответном матче(3:2) отметил силу соперника.

По сумме двух встреч «шпоры» вышли в финал турнира, где встретятся с «Ливерпулем».

«Это был просто невероятный матч. Мы делали все, чтобы отыграться, но нам все равно очень повезло. Очень жаль "Аякс". Соперник играл лучше, если учитывать оба поединка.

Сейчас мы чувствуем облегчение. Команда отдала все силы ради этого подвига. Все мы мечтали о финале Лиги чемпионов», — цитирует Эриксена пресс-служба УЕФА.

Решающий матч текущего розыгрыша ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». 0