Вейналдум признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Барселона»

УЕФА назвал полузащитникалучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против(4:0).

«Когда на прошлой неделе Вейналдум вышел в роли "ложной девятки" на "Камп Ноу", для многих это стало шоком. Но тот шок не идет ни в какое сравнение с двумя голами в ворота "Барселоны", которые не только оказали решающее влияние на эту дуэль, но и поразили весь футбольный мир. Дубль за чуть более чем 120 секунд в исполнении голландца напомнил о давнем супер-джокере "Ливерпуля" Дэвиде Фэйрклафе, который тоже умел делать такие замечательные вещи», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Напомним, что голландский хавбек вышел на замену по ходу встречи и в течение двух минут оформил дубль.

По сумме двух матчей мерсисайдцы одолели каталонцев со счетом 4:3 и вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм» (первый матч — 1:0). Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». 0