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    Вальверде: Мы оказались не готовы к удивительному розыгрышу углового

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    Каталонцы не смогли выйти в финал после домашней победы 3:0.

    «После этих двух быстрых голов все было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих.

    Нам очень не повезло, но надо отдать должное "Ливерпулю". Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ.

    Мы действительно очень тщательно готовились к "стандартам", потому что "Ливерпуль" очень силен при их розыгрыше. Однако это был удивительный розыгрыш, к такому мы оказались не готовы.

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    • Через это надо пройти. Впереди у нас еще есть финал Кубка Испании, и после этого надо завершить сезон на мажорной ноте.

    Но прямо сейчас мы раздавлены. Это ужасно. Нам очень и очень жаль. Все что мы делаем — пытаемся порадовать болельщиков, чтобы они могли гордиться командой.

    Но это футбол, такое случается. В прошлом у нас тоже были болезненные поражения. С этим ничего не поделаешь. Соперник был лучше, и это надо принять.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Второй гол стал для нас очень чувствительным ударом, а потом они почти сразу забили третий. Мы же свои моменты не реализовали. Когда соперник отыгрывает такой гандикап, оправдываться бессмысленно.

    Мы подозревали, что "Ливерпуль" сыграет выше, чем на прошлой неделе. Красные так и сыграли, а мы с их высоким прессингом не справлялись.

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    • Пропущенные голы — это всегда чья-то ошибка, одна неточность или другая. Если вы будете анализировать любой гол, то где-то найдете ошибку.

    Соперник поймал нас в эпизоде с четвертым голом, мои игроки этот момент прозевали. "Ливерпуль" сыграл хитро и забил», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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