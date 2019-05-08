Шатов не планирует возвращаться в «Краснодар»

Полузащитникпрокомментировал информацию о переходе впо окончании этого сезона.

«Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар". Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провёл там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за "Зенит" в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов», — цитирует Шатова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «быки» собирается приобрести 28-летний футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что Шатов выступал за «Краснодар» с февраля по май 2018 года на правах аренды, а затем вернулся в «Зенит».

В текущем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. 0