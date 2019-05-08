ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Чудо на «Энфилде»: «Ливерпуль» снова переписывает историю
  • 11:38
    • Объявлен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019
  • 08:32
    • «Торонто» и «Денвер» вышли вперед в серии
  • 08:00
    • «Сент-Луис» обыграл «Даллас» и вышел в финал Западной конференции
  • 23:56
    • «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 01:03
    • Вальверде: Беру ответственность на себя
    Все новости спорта

    Шатов не планирует возвращаться в «Краснодар»

    Трансферы Футбол России Краснодар Зенит
    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал информацию о переходе в «Краснодар» по окончании этого сезона.

    Олег Шатов
    Олег Шатов

    «Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар". Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провёл там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за "Зенит" в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов», — цитирует Шатова «Чемпионат».

    Ранее появилась информация, что «быки» собирается приобрести 28-летний футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что Шатов выступал за «Краснодар» с февраля по май 2018 года на правах аренды, а затем вернулся в «Зенит».

    В текущем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучшие свободные агенты лета 2019. Символическая сборная
  • 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Аякс» — «Тоттенхэм»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли «Аякс» путевку в ЛЧ при родных трибунах?
  • «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Насколько результативным будет поединок в Амстердаме?
  • «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Прервет ли «бригада» серию поражений?
  • «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол «Арсенал» посыпался. Все резко стало плохо«Канониры» провели серию из четырех поединков, которые на 99% оставили команду без места в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон Вчера в 21:320
  • 00:16
    • «Ливерпуль» совершил четвертый камбэк после разгрома в истории ЛЧ
  • 11:55
    • Шатов не планирует возвращаться в «Краснодар»
  • 11:24
    • «Наполи» не будет покупать лидера ПСВ
    Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак Футбол «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧВспоминаем матч «Челси» — «Барселона» и судейство Эвребе Вчера в 23:060
  • Экспресс дня

  • Не упустит ли «Аякс» преимущество перового поединка?
  • 3.88
    •
  • 11:11
    • «Спартак» продлил контракт с нападающим
  • 10:56
    • Нисимура: ЦСКА обязан побеждать в Санкт-Петербурге
  • 10:40
    • Впервые за шесть лет финал Лиги чемпионов пройдет без Месси и Роналду
    Венсан Компани Футбол Достойное прощание капитана. Компани на «Этихаде» приблизил «Сити» к чемпионствуБельгийский защитник забил единственный гол в ворота «Лестера» Вчера в 12:030
  • 10:26
    • Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
  • 10:11
    • Клопп: Алисон очень силен
  • 08:49
    • Месси два часа сдавал допинг-тест после игры с «Ливерпулем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие