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    Семак заявил об удовлетворении от проделанной работы

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с ЦСКА затронул тему чемпионского титула, который питерцы завоевали по итогам 27-го тура.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Хотим выигрывать и делать все возможное для этого. Сложно сказать, как будут складываться игры. Эмоциональная опустошенность мешает показывать результат, которого мы хотим. Посмотрим, насколько у нас все получится. Мы будем стараться, но никто не может сказать, как мы сыграем.

    Сегодня-завтра мы уже точно убедимся в том, насколько готов или нет Артем Дзюба будет сыграть в следующем матче. По поводу остальных игр сезона, скорее всего, должен. Матч с ЦСКА под вопросом.

    Приятно, что в этом сезоне выполнили задачу по-максимуму. Есть определенное удовлетворение от проделанной работы. Думаю о будущем, поскольку период радости достаточно короток. Два дня прошло, порадовались, надо дальше работать.

    Работы достаточно много, нужно ее выполнять, чтобы и играть лучше, и разбираться с вопросами, которых огромное количество.

    При работе на трансферном рынке будем отталкиваться от того, чтобы команда была сильной и побеждала. Проблем много, но и достоинств много. Команда забивает больше всех, побеждает больше всех, в этом и кроется ключ к успеху. Будем работать дальше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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