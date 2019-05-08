Нисимура: ЦСКА обязан побеждать в Санкт-Петербурге

Нападающийподелился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с

«Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что "Зенит" досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге», — приводят слова Нисимуры «Известия».

Напомним, «Зенит» за три тура до окончания сезона оформил чемпионство, став недосягаемым для соперников в турнирной таблице. ЦСКА (45 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в воскресенье 12 мая в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по мск. 0