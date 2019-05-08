Мусаев пообещал вылощиться на 100 процентов в матче с ЦСКА

Полузащитник «Зенита»рассказал о чемпионстве и предстоящем матче против ЦСКА.

«Очень рад, очень доволен, что мы выиграли чемпионство. Непередаваемые ощущения от того, что было в самолете. Получил очень много поздравлений как от болельщиков, так и от родственников. Очень всем благодарен.

ЦСКА — это принципиальный соперник. Будем выкладываться на сто процентов с обязательным желанием победить.

"Зенит" — очень сильная команда, конкуренция серьезная. Все футболисты — высокого класса, на тренировках боремся за место в составе. Кто сильнее, тот и будет играть.

Благодарен тренеру за предоставленное время. Колоссальный опыт. В решающих моментах пытаюсь помочь команде сделать все для победы», — приводит слова Мусаева официальный сайт «Зенита». 0