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    Впервые за шесть лет финал Лиги чемпионов пройдет без Месси и Роналду

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    В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Таким образом, впервые за шесть лет в финале самого престижного клубного турнира не сыграет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

    Напомним, Роналду одерживал победу в Лиге чемпионов на протяжении трех последних сезонов (2016, 2017, 2018) с «Реалом», а также в 2014-м. Месси с «Барселоной» поднимал заветный трофей над головой в 2015-м.

    В последний раз, когда обладателем кубка Лиги чемпионов не становился ни один из этих двух игроков, был сезон 2012/13. Тогда на «Уэмбли» в финале сошлись «Бавария» и «Боруссия» Д. Мюнхенцы одержали победу 2:1, а главным тренером проигравшей команды был Юрген Клопп, который во втором сезоне подряд добрался с «Ливерпулем» к финалу турнира.

    Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». В финале «Ливерпуль» сыграет либо с «Аяксом», либо с «Тоттенхэмом». 0

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