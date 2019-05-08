Месси два часа сдавал допинг-тест после игры с «Ливерпулем»

Лионель Месси
globallookpress.com
Как отмечается, Месси в итоге покинул стадион спустя два часа. Игрока в индивидуальном порядке отвезли в аэропорт.
«Барселона» второй год подряд вылетела из Лиги чемпионов после победы в три мяча в первом матче. В сезоне-2017/18 каталонцы выиграли у «Ромы» со счетом 4:1 в домашней четвертьфинальной игре, а после проиграли со счетом 0:3 на выезде.
Напомним, «Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче и по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». В финале «Ливерпуль» сыграет либо с «Аяксом», либо с «Тоттенхэмом». 0