Месси два часа сдавал допинг-тест после игры с «Ливерпулем»

Нападающемупришлось задержаться на стадионе «Энфилд Роуд» после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Аргентинец так долго проходил допинг-тест, что команда решила не дожидаться форварда и отправилась в аэропорт без аргентинца, сообщает Metro.

Как отмечается, Месси в итоге покинул стадион спустя два часа. Игрока в индивидуальном порядке отвезли в аэропорт.

«Барселона» второй год подряд вылетела из Лиги чемпионов после победы в три мяча в первом матче. В сезоне-2017/18 каталонцы выиграли у «Ромы» со счетом 4:1 в домашней четвертьфинальной игре, а после проиграли со счетом 0:3 на выезде.

Напомним, «Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче и по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». В финале «Ливерпуль» сыграет либо с «Аяксом», либо с «Тоттенхэмом». 0