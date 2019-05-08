Клопп: Мы показали, что в футболе все возможно

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

В ответной встрече красные обыграли «Барселону» со счетом 4:0.

«Просто выиграть — уже было тяжело, а выиграть и не пропустить... Не знаю, как нам это удалось.

Я не англичанин, так что лучше слов я не найду, это было замечательно. Джеймс Милнер после матча плакал на поле, это значит для нас очень много, для всех нас.

Это лучшее, что есть в футболе. В мире происходит немало вещей, но эта атмосфера — очень особенная.

Это было сочетание таланта и невероятного желания, какого я не видел прежде. В таких матчах ты должен быть по-настоящему уверен.

Ориги и Шак играли не так часто, не ощущали игрового ритма и всех этих вещей. Такая игра очень важна для них и для всей команды.

Это свидетельствует, что в футболе все возможно. Реально выбраться даже из безвыходной ситуации.

Владея мячом, мы должны были действовать хладнокровно и одновременно авантюрно. Все стандартные ходы "Барселона" читала очень хорошо.

Надо быть непредсказуемым — это легко требовать, но тяжело исполнить. Я не видел углового. Вудберн повернулся ко мне и спросил: Что произошло?», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0